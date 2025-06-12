Хейсен - о Реале: 15 кубков Лиги чемпионов меня очень впечатлили
Защитник расхвалил новый клуб.
Новичок Реала Дин Хейсен признался, что был очень впечатлен своим новым клубом.
Напомним, испанский защитник присоединился к мадридцами за 60 млн евро.
Защитник признался, что на него очень сильное впечатление произвели кубки Лиги чемпионов, находящиеся на базе клуба.
Когда я вошел в зал, я увидел 15 кубков Лиги чемпионов, они меня очень впечатлили.
Это история Реала, величайшего клуба в мире. Никто не приблизился к достижению в 15 титулов Лиги чемпионов.
Нет поколения Реала, не вошедшего в историю. Это культовый клуб
Ранее также защитник Тоттенхэма прокомментировал увольнение главного тренера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!