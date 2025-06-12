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Футбол

Хейсен - о Реале: 15 кубков Лиги чемпионов меня очень впечатлили

Защитник расхвалил новый клуб.
Сегодня, 00:17       Автор: Андрей Безуглый
Дин Хейсен / Getty Images
Дин Хейсен / Getty Images

Новичок Реала Дин Хейсен признался, что был очень впечатлен своим новым клубом.

Напомним, испанский защитник присоединился к мадридцами за 60 млн евро.

Защитник признался, что на него очень сильное впечатление произвели кубки Лиги чемпионов, находящиеся на базе клуба.

Когда я вошел в зал, я увидел 15 кубков Лиги чемпионов, они меня очень впечатлили.

Это история Реала, величайшего клуба в мире. Никто не приблизился к достижению в 15 титулов Лиги чемпионов.

Нет поколения Реала, не вошедшего в историю. Это культовый клуб

Ранее также защитник Тоттенхэма прокомментировал увольнение главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дин Хейсен

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