Ван де Вен: Увольнение Постекоглу - странное решение

Защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен не очень рад увольнению Энджа Постекоглу.

Напомним, под руководством австралийского специалиста Тоттенхэм финишировал 17-м, но зато выиграл Лигу Европы.

Ван де Вен заявил, что многие игроки были дружны с Постекоглу, да и вообще странно увольнять тренера, который принес долгожданный трофей.

В конце концов, это был выбор клуба. Нам, игрокам, нечего сказать по этому поводу. Конечно, он первый тренер за долгое время, который выиграл трофей и добился успеха с Тоттенхэмом. Так что, если посмотреть на это с другой стороны, это, конечно, странный выбор. Думаю, что многие игроки поладили с Постекоглу. И я, конечно, хочу сказать, что он первый тренер за долгое время, который принес "шпорам" успех. Это говорит о том, что у него есть определенные качества. Также это означает, что он на 100% настроен на победу. Исходя из этого, конечно, можно назвать его увольнение странным. Да, то, что мы показали в Премьер-лиге, неприемлемо. На это повлияло множество факторов, но дело было не только в тренере

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