Арсенал намерен купить еще одного защитника у Аякса

Арсенал хочет снова усилиться игроком Аякса, пишет Флориан Плеттенберг.

Теперь на прицел "канониров" попал Йоррел Хато. 19-летний универсальный защитник высоко оценивается не только Арсеналом, но и другими клубами.

Именно потому лондонцы хотят опередить остальных, подав предложение уже в ближайшее время.

Хато оценивается Трансфермарктом в 35 млн евро. Так что Арсеналу придется предложить около 50 млн, чтобы убедить нидерландцев отпустить игрока.

Ранее также сообщалось, что Джейдон Санчо вернется в Манчестер Юнайтед.

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