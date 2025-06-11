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Челси объявил решение по Санчо

Англичанин вернется в Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 19:47       Автор: Андрей Безуглый
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Челси объявил, что Джейдон Санчо вернется в Манчестер Юнайтед.

Напомним, англичанин провел сезон за "синих" на правах аренды. Он сыграл 42 матча, отличившись пятью голами и десятью ассистами.

Тем не менее Челси решил не выкупать Санчо, а отправить его обратно, выплатив штраф.

По условиям соглашения, в случае, если Челси не выкупить Санчо, он должен будет выплатить Манчестер Юнайтед 5 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити работает над трансфером вундеркинда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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