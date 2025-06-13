"Бешеный матч": Капитан молодежной сборной Дании высказался об игре с Украиной на Евро U-21

Капитан сборной Дании U-21 Оливер Провстгор поделился мыслями об игре против сборной Украины U-21 на молодежном Евро-2025.

По словам Провстгора, матч получился невероятным.

"Безумный матч. Две сборные с очень, очень сильными составами. У Украины много хороших исполнителей, но мы победили и очень счастливы.

Конечно, Украина удивила тем, как хорошо начинала атаки от вратаря. Но мы не можем сказать, что были удивлены общей картиной. Можем быть разочарованы тем, как играли сами. Команда улучшила игру после перерыва.

В перерыве мы были немного растеряны, был тяжелый первый тайм. Мы знаем, как хорошо умеем возвращаться в игру и как умеем атаковать. Поэтому тренер говорил, что это длинный матч и у нас еще есть 45 минут. Мы забили три гола, так что все может случиться.

Если выиграем следующий матч, то турнирная ситуация будет очень неплохой. Мы приехали сюда, чтобы выиграть весь турнир и начали очень хорошо", - сказал Провстгор.

Напомним, что на ISPORT есть расписание матчей Евро U-21.

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