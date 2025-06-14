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Футбол

Тоттенхэм усилится французским талантом

Матис Тель окажется в состоянии "шпор" на полноценной основе.
Сегодня, 18:58       Автор: Василий Медвидь
Матис Тель / Getty Images
Матис Тель / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм близок к первому трансферу в эру Томаса Франка.

Как сообщает ряд английских и немецких СМИ, «шпоры» договорились о переходе Матиса Теля из Баварии. Сумма трансфера составит 35 млн евро

Француз подпишет с клубом «долгосрочный» контракт. Финансовые условия личного соглашения не сообщаются.

Ранее форвард выступал за столичный клуб на правах аренды в течение последних полугода.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Тоттенхэма назвал странным увольнение Постекоглу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

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