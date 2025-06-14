Месси: Клубный чемпионат мира - прекрасная возможность для развивающихся клубов посоревноваться с грандами

Лидер Интер Майами Лионель Месси дал интервью пресс-службе ФИФА накануне Клубного чемпионата мира.

Аргентинец расценивает новый турнир как хорошую возможность для некоторых клубов проверить свои силы.

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Приезжают серьезные команды со всего мира, которые имеют невероятное количество поклонников, ведь это гранды с выдающимися игроками. Люди хотят увидеть их вживую. Это новый, необычный турнир, и это прекрасная возможность увидеть лучших, или по крайней мере многих из них здесь, в США. Это прекрасная возможность насладиться футболом.

Также это прекрасная возможность для южноамериканских команд, а также для тех, кто развивается, посоревноваться с европейскими клубами — лучшими, теми, кто на вершине мирового футбола, кем все восхищаются.

И это прекрасная возможность посоревноваться с ними, захватывающий опыт — как для игроков, так и для фанатов, которые приходят на матчи», — сказал Месси