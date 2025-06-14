Месси: Клубный чемпионат мира - прекрасная возможность для развивающихся клубов посоревноваться с грандами
Лидер Интер Майами Лионель Месси дал интервью пресс-службе ФИФА накануне Клубного чемпионата мира.
Аргентинец расценивает новый турнир как хорошую возможность для некоторых клубов проверить свои силы.
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"Это хороший турнир. Возможность быть здесь, играть — это интересно. Ожидания, которые у меня есть сейчас, отличаются от тех, что были, когда я играл за другие команды, но я полон энтузиазма и с нетерпением жду возможности посоревноваться с лучшими и показать неплохой результат.
Приезжают серьезные команды со всего мира, которые имеют невероятное количество поклонников, ведь это гранды с выдающимися игроками. Люди хотят увидеть их вживую. Это новый, необычный турнир, и это прекрасная возможность увидеть лучших, или по крайней мере многих из них здесь, в США. Это прекрасная возможность насладиться футболом.
Также это прекрасная возможность для южноамериканских команд, а также для тех, кто развивается, посоревноваться с европейскими клубами — лучшими, теми, кто на вершине мирового футбола, кем все восхищаются.
И это прекрасная возможность посоревноваться с ними, захватывающий опыт — как для игроков, так и для фанатов, которые приходят на матчи», — сказал Месси
Клубный чемпионат мира стартует в ночь с 14 на 15 июня матчем Интер Майами — Аль-Ахли.
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