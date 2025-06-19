Игрок Ювентуса назвал встречу с Трампом странной

Тимоти Веа не понял, к чему вообще была эта встреча.

Полузащитник Ювентуса Тимоти Веа остался ошарашен после визита команды в Белый дом.

Напомним, что игроки и представители туринцев встретились с Трампом. Американский президент порассуждал перед футболистами о трансгендерах и проблемах легального въезда в США.

Все это очень озадачило Веа, в чем он и признался позднее изданию The Athletic.

Для меня это стало сюрпризом, честно говоря. Нам сказали, что надо ехать, и у меня не было другого выбора. Я был застигнут врасплох. Это было немного странно. Когда он начал говорить о политике, Иране и всем таком, мысли были примерно такие: "Мужик, я просто хочу играть в футбол"

Напомним, что после визита к Трампу Ювентус уверенно выиграл свой матч.

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