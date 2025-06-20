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Футбол

Середняк АПЛ подписал очередного клиента Мендеша

Португальский суперагент привез новичка в Западный Мидлэнд.
Сегодня, 16:33       Автор: Антон Федорцив
Фер Лопес / Getty Images
Фер Лопес / Getty Images

Английский Вулверхэмптон оформил первый трансфер лета. Вулвз приобрели нападающего Фера Лопеса, сообщает официальный сайт клуба.

Вингер заключил с мидлэндцами контракт на 5 лет. Сельта из Виго получила за собственного воспитанника ориентировочно 23 млн евро. Зарплата Лопеса после перехода вырастет втрое.

Испанец в прошлом сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Он может закрыть правый фланг атаки, а также сыграть атакующего и даже центрального хавбека. Лопес стал шестым клиентом конторы Gestifute на Молинью.

Тем временем наставник МЮ Рубен Аморим отстранил квартет исполнителей от первой команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта вулверхэмптон Фер Лопес

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