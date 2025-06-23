Индзаги пытался подписать одну из звезд Наполи

Главный тренер Аль-Хиляля Симоне Индзаги хотел усилить свой состав, пишет Альфредо Педулла.

По информации журналиста, саудовский клуб хотел подписать Скотта Мактоминея.

Однако в итоге дело не пошло дальше запроса, так как Наполи считает футболиста неприкасаемым.

Напомним, что Мактоминей перешел в Наполи прошлым летом, провел 39 матчей, забил 13 голов, отдал 9 передач и был признан лучшим игроком сезона.

Ранее также сообщалось, что в Саудовскую Аравию может отправиться лидер Милана.

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