Лидер Милана определился со своим будущим

Тео Эрнандес склоняется к переходу в Аль-Хиляль.

Защитник Милана Тео Эрнандес теперь всерьез готов к переезду в Саудовскую Аравию, пишет Джанлука ди Марцио.

Напомним, ранее Аль-Хиляль согласовал с "россонери" трансфер француза за 35 млн евро.

Самому Эрнандесу Аль-Хиляль предложил 18 млн евро в год чистыми, однако тогда защитник отказал.

Сейчас же Тео все больше склоняется к переезду в Саудовскую Аравию и готов возобновить переговоры с саудовцами.

Ранее также турецкий гранд сделал запрос по игроку Манчестер Юнайтед.

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