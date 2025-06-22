Вингер Манчестер Юнайтед заинтересовал турецкий гранд

Джейдон Санчо может переехать в Фенербахче.

Фенербхаче раздумывает над трансфером Джейдона Санчо, пишет Ягыз Сабунджуоглу.

Турецкий гранд сделал запрос Манчестер Юнайтед касательно продажи англичанина.

На текущий момент только Наполи ведет переговоры с манкунианцами, однако чемпиону Италии еще нужно будет договориться с Санчо касательно зарплаты.

Фенербахче не испытывает таких финансовых сложностей, однако убедить игрока на переход может оказаться сложнее. МЮ же открыт к любым предложениям.

Ранее также сообщалось, что у ветерана АПЛ множество вариантов продолжения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!