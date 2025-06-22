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Футбол

Ветеран АПЛ может продолжить карьеру в Испании

Джейми Варди привлекает много внимания.
Сегодня, 19:18       Автор: Андрей Безуглый
Джейми Варди / Getty Images
Джейми Варди / Getty Images

Легенда Лестера Джейми Варди может переехать в Испанию, пишет Экрем Конур.

По информации журналиста, опытный нападающий попал в сферу интересов сразу четырех клубов Ла Лиги.

Напомним, что у Варди заканчивается контракт с Лестером в июле, и он станет свободным агентом.

Воспользоваться этой опцией могут попробовать Севилья, Бетис, Вильярреал и Валенсия. При этом интересен к Варди есть и в АПЛ, и еще в МЛС.

Напомним, что в прошлом сезоне 38-летний форвард провел 36 матчей, отличившись десятью голами.

Ранее также защитник Ливерпуля будет продан в Бундеслигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейми Варди

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