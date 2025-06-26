Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана

Комо во время летнего трансферного окна планирует усилиться защитником Милана Маликом Тшау.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже согласовали переход 23-летнего немецкого футболиста. "Россонери" получат за своего защитника 25 миллионов евро.

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Отмечается, что теперь сделка зависит от самого игрока и условий личного контракта, которые ему предложит Комо. Ожидается, что окончательное решение будет принято уже в ближайшее время.

В минувшем сезоне Тшау провел за Милан во всех турнирах 31 матч, записав себе в актив один гол и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что к Комо также должен присоединиться нападающий Милана Альваро Мората, который выступал в аренде в Галатасарае.

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