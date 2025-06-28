Рома Довбика борется с другими клубами Серии А за вингера Ювентуса

Филип Костич заинтересовал также Аталанту и Болонью.

Вингер Ювентуса Филип Костич может сменить клубную прописку, но остаться в Серии А.

Как сообщает Football Italia, в услугах серба заинтересованы Рома, Аталанта и Болонья. Сумма потенциального перехода неизвестна.

Фаворитом в борьбе за подписание футболиста на данный момент является Аталанта.

За игроком, который прошлый сезон провел в Фенербахче, также наблюдают клубы из-за рубежа.

Напомним, ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории одного из клубов Серии А вернется в Италию.

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