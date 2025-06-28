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Челси подпишет английского таланта

Джейми Гиттенс окажется в строю «синих»
Сегодня, 20:59       Автор: Василий Медвидь
Джейми Гиттенс / Getty Images
Джейми Гиттенс / Getty Images

Лондонский Челси усилит линию атаки.

Как сообщает журналист Фабрис Гоукинс, «синие» договорились о трансфере Джейми Гиттенса с Боруссией Дортмунд. Сумма перехода неизвестна.

Английский вингер подпишет 7-летний контракт со столичным коллективом. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси может продать своего форварда в Италию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд Джейми Гиттенс

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