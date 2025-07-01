Ювентус придумал, как избавиться от Влаховича

Туринцы могут обменять форварда на Джейдона Санчо.

Ювентус все же может распрощаться с Душаном Влаховичем, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что туринцы хотят продать серба, чтобы подписать Джонатана Дэвида, однако Влахович не хочет покидать клуб.

Также Ювентус общается с Манчестер Юнайтед касательно перехода Джейдона Санчо. Также клуб уже общался и с самим игроком.

"Бьянконери" уведомили манкунианцев, что в рамкха сделки по Санчо они могут предложить Влаховича. Также доступны кандидатуры Тимоти Веа и Дугласа Луиса.

Ранее также сообщалось, что чемпиону Италии интересен игрок сборной Украины.

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