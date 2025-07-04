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Футбол

Боруссия Дортмунд сообщила о переходе своего вингера в Челси

Джейми Гиттенс вскоре официально станет игроком лондонской команды.
Сегодня, 07:02       Автор: Игорь Мищук
Джейми Гиттенс / Getty Images
Джейми Гиттенс / Getty Images

Вингер дортмундской Боруссии Джейми Гиттенс продолжит карьеру в лондонском Челси.

Немецкий клуб на своем официальном сайте объявил, что стороны достигли принципиальной договоренности по поводу перехода 20-летнего футболиста.

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Сейчас английский игрок согласовывает окончательные детали личного контракта с лондонцами.

Сумма трансфера должна составить около 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гиттенс провел в составе Боруссии во всех турнирах 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Челси включился в гонку за звездой Брайтона.

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