Барселона определилась с альтернативой Уильямсу

Каталонцы вернутся за игроком, которого уже пытались приобрести.

Каталонская Барселона нашла альтернативу Нико Уильямсу.

Как сообщает Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» предпримут вторую попытку подписать Луиса Диаса. В скором времени клуб возобновит переговоры по этому трансферу.

Отмечается, что подписать колумбийца Барсе будет очень сложно.

Ранее была информация о том, что за Диаса Ливерпуль хочет получить не менее 80 млн евро, тогда как Барса готова потратить только 60-70 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Уильямс подписал долгосрочный контракт с родным клубом.

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