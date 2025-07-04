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Моуринью: Надеюсь, Киву не выиграет требл, потому что я эгоист

Экс-тренер Интера в своем привычном стиле прокомментировал назначение Кристиана.
Сегодня, 15:59       Автор: Василий Медвидь

Бывший наставник Интера Жозе Моуринью поделился мыслями о назначении на пост тренера «нерадзурри» Кристиана Киву.

Португалец пожелал своему экс-подопечному успехов, но не выигрыша треблу, потому что хочет остаться единственным, кто его выиграл во главе миланского клуба.

"Он один из моих детей. Он научился на моем опыте, теперь все по-другому. Одно дело быть великим игроком, а другое — великим тренером.

Надеемся, что все будет хорошо: у него есть смелость и характер.

Единственное, я надеюсь, что он не выиграет требл, потому что я эгоист. Он может выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Италии, но не все сразу", - сказал Моуринью

Напомним, ранее сообщалось, что один из лидеров Интера определился с будущим.

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