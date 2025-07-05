Талантливый защитник отказался от перехода в амбициозный клуб Серии А

Малик Тиав, напротив, может оказаться в Ньюкасле.

Центрбек Милана Малик Тиав отказался от смены клубной прописки. Об этом сообщил Sky Sport Italia.

Отмечается, что Милан согласовал продажу Тиава в стан Комо за 25 млн евро, однако сам немец не захотел стать частью коллектива Сеска Фабрегаса.

В услугах Малика заинтересован Ньюкасл и «сороки» активизировали свои усилия на фоне отказа 23-летнего немца от перехода в «лариджани».

В прошлом сезоне защитник провел 31 матч, забив 1 мяч и отдав 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан отправил рекордсмена Серии А в аренду.

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