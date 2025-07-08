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Футбол

Эвертон Миколенко подпишет французского форварда

Тьерно Барри окажется в составе мерсисайдцев.
Сегодня, 17:12       Автор: Василий Медвидь

Английский Эвертон близок к усилению линии нападения.

Как сообщает The Athletic, мерсисайдцы подпишут Тьерно Барри из Вильярреала. Сумма трансфера составит 32,5 млн евро.

Детали контракта 22-летнего француза с «ирисками» неизвестны.

Отмечается, что подписание нового форварда было приоритетом для Эвертона после ухода Доминика Кальверта-Льюина в качестве свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон хочет подписать вратаря Борнмута.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Тьерно Барри

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