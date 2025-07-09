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Футбол

Экс-игрок сборной Италии рассказал о планах сыграть на Чемпионате мира-2026

Лоренцо Инсинье намерен вернуться в состав "скуадры адзурри".
Сегодня, 07:57       Автор: Василий Медвидь

Бывший игрок сборной Италии, Наполи и Торонто Лоренцо Инсинье рассказал о своих дальнейших планах.

По словам вингера, он хочет вернуться в состав «скуадры адзурри», чтобы сыграть на Чемпионате мира.

«Я надеюсь найти новый клуб как можно скорее. Моя цель - сыграть на Чемпионате мира в США, Мексике и Канаде», - сказал Лоренцо.

Инсинье недавно покинул Торонто вместе со своим соотечественником Федерико Бернардески, став свободным агентом.

Напомним, что еще одна экс-звезда сборной Италии сменила клуб в Катаре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия Лоренцо Инсинье

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