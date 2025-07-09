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Футбол

"Моя любимая": Лидер Динамо подтвердил слухи об отношениях с известной блогершей, поздравив ее с праздником

Владимир Бражко опубликовал совместное фото с Дарьей Квитковой.
Сегодня, 09:29       Автор: Василий Медвидь
Дарья Квиткова / Instagram
Дарья Квиткова / Instagram

Лидер Динамо Владимир Бражко подтвердил слухи о статусе своей личной жизни.

В сети давно появлялась неподтвержденная информация о том, что полузащитник киевлян встречается с Дарьей Квитковой. Теперь сам Бражко опубликовал фото с девушкой, у которой сегодня День рождения, назвав ее своей возлюбленной.

"С Днем рождения, моя любимая", - написал Владимир в Instagram.

Отметим, что Квиткова является известной Instagram-блогершей, где на нее подписано 1 млн 800 тысяч аккаунтов (для сравнения на Бражка подписано около 65 тысяч человек - прим.).

Дарья на 4 года старше Владимира. Сегодня, 9 июля, девушке исполнилось 27 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард Динамо забил за клуб впервые за 5 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Бражко

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