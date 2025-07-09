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Футбол

Тренер ПСЖ: Доннарумма не имел намерения травмировать Мусиалу

Луис Энрике акцентировал внимание на том,что Джанлуиджи добрый человек.
Сегодня, 12:37       Автор: Василий Медвидь

Тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал инцидент в четвертьфинале Клубного чемпионата мира, из-за которого Джамал Мусиала получил тяжелую травму.

По словам испанца, Джанлуиджи Доннарумма, с которым столкнулся Джамал, не намеревался травмировать немца.

"Он не намеревался травмировать Мусиалу. Это понятно.

Все знают, насколько Джанлуиджи добрый человек.

Футбол - это спорт, где постоянно случаются травмы, серьезные повреждения - это часть этой игры.

Даже то, как все футболисты переживают такие моменты. Ничего больше. Я не собираюсь комментировать заявления партнеров Мусиалы по команде или других игроков, потому что это не является частью того, что я должен делать

Но с Джанлуиджи все в порядке. Он был расстроен, даже больше, чем в тот момент. Думаю, он уже поговорил с Мусиалой, которому мы все желаем скорейшего выздоровления", - сказал Энрике.

Ранее стали известны последствия травмы Мусиалы.

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