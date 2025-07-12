Гвардиола посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Галлахеров

Главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола побывал на выступлении британской коллектива Oasis. Вместе с дочерью он посетил концерт в местном Хитон Парке в рамках тура группы, сообщает Daily Mail.

Кормчий "горожан" надел ретро-футболку Ман Сити и джинсовые шорты. Мария Гвардиола выложила в сториз видео, на котором Гвардиола подпевает композицию Don't Look Back In Anger. Позже он сделал фото с детьми Лиама и Ноэля Галлахеров.

Братья-музыканты впервые за 16 лет играют вместе. В честь воссоединения Oasis начали 5-месячный мировой тур. Галлахеры с детства болеют за Манчестер Сити, а фанаты "горожан" часто исполняют песни группы на трибунах.

В свою очередь английский Ливерпуль вывел из обращения 20-й номер в честь Диогу Жоты.

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