iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру

Туринский клуб продолжает претендовать на Джейдона Санчо.
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Ювентус продолжает работу над трансфером вингера Джейдона Санчо, который не входит в планы Манчестер Юнайтед.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб сделал новое предложение манкунианцам по поводу 25-летнего игрока. "Бьянконери" готовы заплатить за английского футболиста фиксированную сумму в 10 миллионов евро и добавить 5 миллионов евро в виде бонусов.

Читай также: Ювентус закрыл переход бомбардира из Лиги

Отметим, что действующий контракт вингера с МЮ рассчитан до лета 2026 года.

Минувший сезон Санчо провел в аренде в Челси, в составе которого провел 41 матч во всех турнирах, отличившись пятью голами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Санчо также заинтересовал турецкий гранд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус трансферы манчестер юнайтед джейдон санчо

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед нашел замену Онана Манчестер Юнайтед нашел замену Онана
МЮ потерял основного исполнителя на длительный период МЮ потерял основного исполнителя на длительный период
Звезда Милана официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии Звезда Милана официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии
Трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода Трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода

Видео

Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов
Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: Польша - Дания, Швеция - Германия на женском Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Сборные19:52
Украина U-20 проиграла сверстникам из Германии на старте Евробаскета
Другие страны19:45
"Будет тяжело": Тренер Челси поделился ожиданиями от финала КЧМ-2025 с ПСЖ
Теннис19:22
Швьонтек легко выиграла свой первый Уимблдон в карьере
Европа18:59
СБУ выдвинула подозрение экс-владельцу Металлиста
Бокс18:58
"Я бы посмотрел на это": Усик оценил вероятность боя Фьюри - Джошуа
Европа18:28
Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру
Другие страны18:24
Челси - ПСЖ: Онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира
Бокс17:55
Поставил 500 тысяч долларов: Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик - Дюбуа
Европа17:53
Манчестер Юнайтед нашел замену Онана
Европа17:51
МЮ потерял основного исполнителя на длительный период
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK