Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру

Ювентус продолжает работу над трансфером вингера Джейдона Санчо, который не входит в планы Манчестер Юнайтед.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб сделал новое предложение манкунианцам по поводу 25-летнего игрока. "Бьянконери" готовы заплатить за английского футболиста фиксированную сумму в 10 миллионов евро и добавить 5 миллионов евро в виде бонусов.

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Отметим, что действующий контракт вингера с МЮ рассчитан до лета 2026 года.

Минувший сезон Санчо провел в аренде в Челси, в составе которого провел 41 матч во всех турнирах, отличившись пятью голами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Санчо также заинтересовал турецкий гранд.

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