iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда АПЛ присоединился к штабу Гвардиолы

Двукратный чемпион Англии пошел на повышение.
Сегодня, 18:03       Автор: Антон Федорцив
Коло Туре и Хосеп Гвардиола / Getty Images
Коло Туре и Хосеп Гвардиола / Getty Images

Хосеп Гвардиола обновил тренерский штаб английского Манчестер Сити. Ассистентом главного тренера стал Коло Туре, сообщает официальный сайт клуба.

Ивуариец продвинулся в иерархии "горожан". В прошедшем сезоне он был помощником наставника Манчестер Сити U-18. На Клубном чемпионате мира Туре временно помогал Гвардиоле, а теперь окончательно сменил должность.

Звездные годы игровой карьеры африканца прошли в Премьер-лиге. В рядах "горожан" Туре провел четыре сезона и завоевал титул в кампании 2011/12. Также он защищал цвета лондонского Арсенала и Ливерпуля.

Напомним, ранее Манчестер Сити установил рекорд АПЛ c новым спонсорским соглашением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Коло Туре Хосеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Галлахеров Гвардиола посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Галлахеров
Тоттенхэм собрался перехватить цель Манчестер Сити Тоттенхэм собрался перехватить цель Манчестер Сити
Чемпион молодежного Евро-2025 заинтересовал клубы АПЛ, Серии А и Бундеслиги Чемпион молодежного Евро-2025 заинтересовал клубы АПЛ, Серии А и Бундеслиги
Календарь Динамо: "бело-синие" не справились с румынским клубом Календарь Динамо: "бело-синие" не справились с румынским клубом

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Украина20:59
Календарь Динамо: "бело-синие" не справились с румынским клубом
Европа20:33
Ливерпулю придется установить новый трансферный рекорд ради форварда
Олимпийские игры20:33
МОК презентовал медали Олимпиады-2026
Украина19:55
Динамо свело вничью спарринг против Корвинула
Европа19:30
Байер отказался продавать ветерана в Саудовскую Аравию
НБА19:25
Звезда Филадельфии получил очередную травму
Украина18:50
Ворскла представила нового тренера
Бокс18:37
Усик и Дюбуа провели новую битву взглядов
Украина18:15
Еще один украинский голкипер может перейти в испанский клуб
Европа18:03
Легенда АПЛ присоединился к штабу Гвардиолы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK