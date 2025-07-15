Легенда АПЛ присоединился к штабу Гвардиолы

Хосеп Гвардиола обновил тренерский штаб английского Манчестер Сити. Ассистентом главного тренера стал Коло Туре, сообщает официальный сайт клуба.

Ивуариец продвинулся в иерархии "горожан". В прошедшем сезоне он был помощником наставника Манчестер Сити U-18. На Клубном чемпионате мира Туре временно помогал Гвардиоле, а теперь окончательно сменил должность.

Звездные годы игровой карьеры африканца прошли в Премьер-лиге. В рядах "горожан" Туре провел четыре сезона и завоевал титул в кампании 2011/12. Также он защищал цвета лондонского Арсенала и Ливерпуля.

Напомним, ранее Манчестер Сити установил рекорд АПЛ c новым спонсорским соглашением.

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