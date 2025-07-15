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Футбол

Манчестер Сити установил рекорд АПЛ благодаря новому соглашению с техническим спонсором

Puma будет платить "горожанам" по 100 млн евро за сезон.
Сегодня, 13:53       Автор: Василий Медвидь

Манчестер Сити продолжит свое сотрудничество с Puma, которое длится с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

На официальном сайте не раскрыли деталей соглашения, однако, по информации Manchester Evening News, оно стало рекордным для АПЛ.

Немецкая компания продолжит производить форму манкунианцев еще 10 лет и будет платить за это право клубу сумму в размере 100 млн евро за сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут представил домашний комплект формы на сезон-2025/26.

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