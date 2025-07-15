Ювентус выкупит португальского вингера в течение нескольких часов

Отступные Франсишку Консейсау вырастут сегодня в полночь.

Ювентус намерен в ближайшие часы выкупить Франсишку Консейсау, пишет Record.

Издание утверждает, что сейчас туринцы обсуждают финальные условия с Порту. 30 млн евро будут выплачены тремя траншами.

Однако клубу нужно спешить, так как сегодня в полночь отступные португальца вырастут до 45 млн евро.

Напомним, что последний сезон Консейсау провел в Турине в аренде. 22-летний вингер провел 40 матчей, отлившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее также Наполи сделал предложение по форварду сборной Италии.

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