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Футбол

Наполи сделал предложение по форварду сборной Италии

Действующий чемпион Серии A стремится усилить атаку.
Сегодня, 21:26       Автор: Антон Федорцив
Лоренцо Лукка / Getty Images
Лоренцо Лукка / Getty Images

Итальянский Наполи близок к громкому трансферу на внутреннем рынке. "Партенопейцы" продвинулись в переговорах по поводу нападающего Удинезе Лоренцо Лукки, утверждает инсайдер Маттео Моретто в X.

Команда Антонио Конте возьмет форварда в аренду с обязательным выкупом. На первом этапе Наполи заплатит 9 млн евро. Еще 26 миллионов фриульцы получат за полноценный переход.

В прошлом сезоне Лукка провел 36 поединков во всех турнирах, в которых оформил 14 голов. Ранее он защищал цвета амстердамского Аякса, Пизы, Палермо и Виченцы. В рядах сборной Италии форвард дебютировал осенью прошлого года (5 матчей).

Тем временем Милан подыскал замену звезде в мадридском Реале.

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