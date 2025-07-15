Милан нашел замену своей звезде в Реале

Фран Гарсия может оказаться в составе «россонери».

Итальянский Милан определился с возможной заменой для Тео Эрнандеса.

Как сообщает AS, «россонери» нацелились на подписание Франа Гарсии. Детали потенциальной сделки неизвестны.

Милан рассматривает и другие варианты, в частности, по информации TeamTalk, в шорт-лист входят Фабиано Паризи и Эмерсон Палмьери.

Стоит отметить, что Реал недавно приобрел Альваро Карерраса, который, как и Гарсия, выступает на позиции левого защитника, что усиливает возможность ухода Франа в это трансферное окно.

В прошлом сезоне 25-летний испанец провел 54 матча, забив 1 гол и отдав 5 ассистов.

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