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Футбол

Борнмут установил цену на Забарного, ниже которой не отпустит игрока

Английский клуб четко озвучил ПСЖ, сколько хочет получить за своего украинского защитника.
Сегодня, 15:55       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Борнмут назвал ПСЖ цену на своего центрального защитника Илью Забарного, за которую сможет отпустить игрока.

Как утверждает The Independent, руководство английского клуба рассчитывает выручить с продажи 22-летнего футболиста не менее 70 миллионов евро и не собирается отступать от своей позиции.

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ПСЖ считается основным претендентом на украинского защитника и уже в течение нескольких недель пытается договориться о его переходе, но пока максимальное предложение французского клуба достигало отметки только в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Забарный провел за Борнмут во всех турнирах 39 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Забарный входит в сферу интересов другого клуба английской Премьер-лиги, который якобы готов удовлетворить финансовые запросы Борнмута.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут трансферы ПСЖ Илья Забарный

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