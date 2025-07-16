Борнмут установил цену на Забарного, ниже которой не отпустит игрока

Английский клуб четко озвучил ПСЖ, сколько хочет получить за своего украинского защитника.

Борнмут назвал ПСЖ цену на своего центрального защитника Илью Забарного, за которую сможет отпустить игрока.

Как утверждает The Independent, руководство английского клуба рассчитывает выручить с продажи 22-летнего футболиста не менее 70 миллионов евро и не собирается отступать от своей позиции.

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ПСЖ считается основным претендентом на украинского защитника и уже в течение нескольких недель пытается договориться о его переходе, но пока максимальное предложение французского клуба достигало отметки только в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Забарный провел за Борнмут во всех турнирах 39 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Забарный входит в сферу интересов другого клуба английской Премьер-лиги, который якобы готов удовлетворить финансовые запросы Борнмута.

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