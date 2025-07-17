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Футбол

Туран прибег к ротации в ответном матче против Ильвеса

"Горняки" определились с составом на матч отбора.
Сегодня, 18:03       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран определился с составом на ответный матч квалификации Лиги Европы.

Турецкий специалист после уверенной победы прибег к серьезной ротации. Из предыдущего состава остались только Дмитрий Ризник, Валерий Бондарь и Артем Бондаренко.

Шахтер: Ризник - Винисиус, Грам, Бондарь, Азаров - Бондаренко, Очеретько, Педриньо - Эгиналду, Траоре, Невертон.

Напомним, ранее сообщалось, что потенциальный соперник Шахтера в Лиге Европы усилился лидером европейской сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер Арда Туран

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