Клуб Серии А может подписать легионера Шахтера

Итальянский Удинезе может заменить своего лидера игроком Шахтера.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, Алаа Грам может стать заменой для Яки Бийола, который перешел в Лидс этим летом.

Трансфер тунисца потенциально оценивается в 6-7 млн евро. Возможные детали личного контракта неизвестны.

Также в шорт-лист фриульцев входит Джей Идзес из Венеции, но он будет дороже на 3-4 млн евро и будет стоить 10 млн евро. Также Идзесом интересуется Лечче.

Напомним, ранее сообщалось, что Александрия подписала бразильского легионера.

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