Бенфика договорилась о возвращении своего провалившегося воспитанника

Бенфика практически договорилась с Челси о переходу Жоау Феликса, пишет Record.

По информации португальского издания, "орлы" выкупят у лондонцев 50% прав на игрока за 25 млн евро.

Стороны рассчитывают закрыть сделку до выходных, тем более, что Бенфика уже договорилась с самим Феликсом.

Напомним, что португалец покинул Бенфику в 2019 году, перейдя в Атлетико за 127 млн евро. Однако ни в Мадриде, ни в Барселоне, ни в Челси, ни в Милане игрок не сумел закрепиться.

Ранее также Атлетико оформил трансфер олимпийского чемпиона.

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