iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер улучшил предложение по лидеру Аталанты

"Нерадзурри" всерьез нацелились на африканца.
Сегодня, 09:30       Автор: Антон Федорцив
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Нападающий Аталанты Адемола Лукман приблизился к прощанию с Бергамо. Миланский Интер обновил предложение о покупке звезды "Богини", утверждает инсайдер Паскуале Гуарро в X.

Вице-чемпион Италии готов отдать за нигерийца 45 млн евро с учетом бонусов. Правда, Аталанта настаивает на компенсации в размере 50 млн. Стороны продолжают переговорный процесс.

В прошлом сезоне Лукман сыграл 40 поединков во всех турнирах (20 голов, 7 ассистов). Контракт нападающего с "Богиней" действует до лета 2027 года. Интерес к нему также проявлял итальянский Наполи.

К слову, вратарь Ваня Милинкович-Савич сменил Торино на ряды Наполи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Интер Милан Адемола Лукман

Статьи по теме

Интер подготовил новый контракт для своего полузащитника Интер подготовил новый контракт для своего полузащитника
Аль-Кадисия закрыла трансфер лучшего бомбардира Серии A Аль-Кадисия закрыла трансфер лучшего бомбардира Серии A
Милан продал своего вратаря и сразу подписал ему замену Милан продал своего вратаря и сразу подписал ему замену
Интер настроен подписать лидера Аталанты Интер настроен подписать лидера Аталанты

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Бокс12:51
Жертва Усика и Фьюри нацелился на реванш с украинцем
Формула 112:50
Три пилота начнут Гран-при Бельгии с пит-лейн
Европа12:10
Ювентус планирует подписать двух хавбеков
Европа12:05
Ноттингем окончательно сорвал переход лидера в Тоттенхэм
Формула 111:27
Формула-3 отменила гонку на Гран-при Бельгии
Европа11:25
Зинченко определился с клубом, где продолжит карьеру
НБА10:48
Хьюстон подписал MVP и чемпиона G-Лиги
Европа10:44
Саудовский клуб намерен перехватить Жоау Феликса
Европа10:22
Мусиала начал процесс реабилитации
Другие страны10:06
Милан продал защитника в чемпионат Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK