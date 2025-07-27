Интер улучшил предложение по лидеру Аталанты

Нападающий Аталанты Адемола Лукман приблизился к прощанию с Бергамо. Миланский Интер обновил предложение о покупке звезды "Богини", утверждает инсайдер Паскуале Гуарро в X.

Вице-чемпион Италии готов отдать за нигерийца 45 млн евро с учетом бонусов. Правда, Аталанта настаивает на компенсации в размере 50 млн. Стороны продолжают переговорный процесс.

В прошлом сезоне Лукман сыграл 40 поединков во всех турнирах (20 голов, 7 ассистов). Контракт нападающего с "Богиней" действует до лета 2027 года. Интерес к нему также проявлял итальянский Наполи.

К слову, вратарь Ваня Милинкович-Савич сменил Торино на ряды Наполи.

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