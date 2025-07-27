Тренер клуба, который интересуется Ризныком, подтвердил желание усилить позицию вратаря

Руководитель Сандерленда Режис ле Бри рассказал, что клуб хочет подписать нового вратаря перед стартом сезона в АПЛ.

По словам француза, клуб ведет серьезную работу на трансферном рынке.

"Я думаю, нам, наверное, все еще нужно подписать вратаря.

Трансферное окно все еще открыто, хотя оно непредсказуемо – оно таким было всегда. Сейчас мы сосредоточены на том составе, который имеем. Это всегда было нашим подходом.

Но, очевидно, мы также пытаемся усилить команду. Мы не знаем, когда именно и как именно это произойдет, но за кулисами ведется напряженная работа", – рассказал Ле Бри.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Сандерленд хочет подписать Дмитрия Ризника.

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