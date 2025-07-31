Неизвестные ворвались в отель, где располагается Ан-Наср Роналду на сборах

Саудовский Ан-Наср и Криштиану Роналду попали в неприятную ситуацию.

Как сообщает издание L'equipe, неизвестные фанаты португальца ворвались в отель, где располагается команда на тренировочных сборах в Австрии.

Охранники не смогли помешать болельщикам нарушить частную жизнь Роналду. Некоторые из них даже стучали в дверь номера, где живет Криштиану.

Отмечается, что данная ситуация разозлила португальца. Последствия инцидента для команды, игрока и нанятой охраны пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Клуб Роналду объявил о подписании ФеликсаАн-Наср подписал партнера Роналду по сборной[[/link_local]

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!