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Футбол

Неизвестные ворвались в отель, где располагается Ан-Наср Роналду на сборах

Секьюрити не доработали.
Сегодня, 10:32       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Саудовский Ан-Наср и Криштиану Роналду попали в неприятную ситуацию.

Как сообщает издание L'equipe, неизвестные фанаты португальца ворвались в отель, где располагается команда на тренировочных сборах в Австрии.

Охранники не смогли помешать болельщикам нарушить частную жизнь Роналду. Некоторые из них даже стучали в дверь номера, где живет Криштиану.

Отмечается, что данная ситуация разозлила португальца. Последствия инцидента для команды, игрока и нанятой охраны пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Клуб Роналду объявил о подписании ФеликсаАн-Наср подписал партнера Роналду по сборной[[/link_local]

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