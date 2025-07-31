Новичок АПЛ согласовал переход нападающего Челси
Английский гранд временно отпустит юниора.
Лондонский Челси определился с будущим форварда Марка Гую. 19-летний испанец близок к переходу в английский Сандерленд, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.
"Черные коты" возьмут нападающего в аренду на сезон 2025/26. В то же время новичок Премьер-лиги не будет иметь права выкупа Гую. Он остается в стратегических планах Челси и вернется на Стэмфорд Бридж.
В прошлом сезоне Гую сыграл 17 поединков, в которых забил 6 мячей. Контракт форварда с лондонцами рассчитан до лета 2029 с опцией пролонгации. Ранее он защищал цвета испанской Барселоны.
Кстати, лондонский Вест Хэм объявил о снятии обвинений с хавбека Лукаса Пакеты.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!