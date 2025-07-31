iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер середняка АПЛ избежал пожизненной дисквалификации

Звезда чемпионата Англии оправдан по всем обвинениям.
Сегодня, 18:05       Автор: Антон Федорцив
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

Полузащитник лондонского Вест Хэма Лукас Пакета вздохнул с облегчением. С бразильца сняли обвинения в неправомерном поведении, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом году хавбек был заподозрен в умышленном получении желтых карточек. Полсотни человек в течение двух сезонов делали мелкие ставки на "горчичники" Пакеты в Премьер-лиге. Футбольная ассоциация Англии стремилась к пожизненному бану для бразильца.

Впрочем, теперь Регуляторная комиссия сняла все подозрения с Пакеты. Вице-президент Вест Хэма Каррен Брэйди довольна решением функционеров. Сам полузащитник поблагодарил руководство и болельщиков "железяк" за поддержку.

Тем временем украинец Артем Довбик может перебраться в Вест Хэм из итальянской Ромы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Лукас Пакета

Статьи по теме

Названы клубы АПЛ, которые заинтересованы в Довбике Названы клубы АПЛ, которые заинтересованы в Довбике
Забарный и Миколенко потерпели поражения в летней лиге АПЛ Забарный и Миколенко потерпели поражения в летней лиге АПЛ
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд
МЮ обыграл Вест Хэм, Борнмут Забарного выиграл дерби украинцев в Летней серии АПЛ МЮ обыграл Вест Хэм, Борнмут Забарного выиграл дерби украинцев в Летней серии АПЛ

Видео

Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг
Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина легко обыграла россиянку во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Европа20:22
Обамеянг после сезона в Саудовской Аравии вернулся во Францию
Европа20:12
Новичок АПЛ согласовал переход нападающего Челси
Европа19:44
Комо приютил нового таланта Реала
Другие19:38
Украина завершила ЧМ-2025 по фехтованию в топ-5 медального зачета
Теннис19:05
Костюк встретится с Касаткиной в третьем круге Canadian Open
Лига Европы18:45
Легионер Шахтера признался, мотивировал ли его Неймар перед первым матчем с Бешикташем
Формула 118:33
Ферстаппен объявил решение по сотрудничеству с Ред Булл
Европа18:05
Лидер середняка АПЛ избежал пожизненной дисквалификации
Европа17:48
Клубы АПЛ и Ла Лиги сделали запросы о трансфере Довбика
Формула 117:26
Мерседес нашел причину падения результатов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK