Лидер середняка АПЛ избежал пожизненной дисквалификации

Звезда чемпионата Англии оправдан по всем обвинениям.

Полузащитник лондонского Вест Хэма Лукас Пакета вздохнул с облегчением. С бразильца сняли обвинения в неправомерном поведении, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом году хавбек был заподозрен в умышленном получении желтых карточек. Полсотни человек в течение двух сезонов делали мелкие ставки на "горчичники" Пакеты в Премьер-лиге. Футбольная ассоциация Англии стремилась к пожизненному бану для бразильца.

Впрочем, теперь Регуляторная комиссия сняла все подозрения с Пакеты. Вице-президент Вест Хэма Каррен Брэйди довольна решением функционеров. Сам полузащитник поблагодарил руководство и болельщиков "железяк" за поддержку.

Тем временем украинец Артем Довбик может перебраться в Вест Хэм из итальянской Ромы.

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