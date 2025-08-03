Французкий топ-клуб договорился о трансфере сына экспрезидента африканской страны

Французский Марсель усилится универсальным исполнителем с интересной биографией.

Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы подпишут Тимоти Веа из Ювентуса. Сделка оформлена на правах аренды с обязательным выкупом.

За аренду подопечные Роберто де Дзерби заплатят 1 млн евро, за полноценный выкуп - 14 млн евро + 3 млн бонусов.

Отметим, что Веа-младший является сыном экс-обладателя Золотого мяча и бывшего президента Либерии Джорджа Веа. Тимоти родился в США и представляет именно эту сборную.

В прошлом сезоне американец провел 43 матча во всех турнирах. Больше всего играл правого защитника, но в целом выходил на 7 разных позициях. На всех фланговых позициях и играл также центрального нападающего.

Напомним, ранее сообщалось, что Илья Забарный в шаге от трансфера в ПСЖ.

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