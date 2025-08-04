Модрич: Я пришел в клуб, который в прошлом был тем, чем Реал является сегодня

Новичок Милана Лука Модрич рассказал, почему выбрал итальянский клуб.

Хорват назвал Милан вторым самым большим клубом в мире после Реала, и теперь он хочет помочь "россонери" вернуться на старый уровень.

Сам же Лука намерен набрать форму, чтобы помочь своей сборной на ЧМ-2026.

Я мог бы выбрать более легкий путь, другую лигу, где конкуренция не так высока, но это не соответствует моему характеру. Я всегда выбираю сложный путь, поэтому я хотел перейти в Милан. Здесь высокие ожидания, большая конкуренция. Это великая лига, и поэтому я здесь. Я говорил с Анчелотти, он рассказал мне все лучшее о Милане. Он был здесь и игроком, и тренером, он рассказал мне все о клубе. Я пришел в большой клуб, где ожидания высоки. Мои ожидания тоже велики. Надеюсь, я буду на уровне, который требуется в этом клубе. Об игровом времени буду говорить с тренером. Я пришел играть, поддерживать высокий уровень, чтобы быть готовым к чемпионату мира в Америке. Это мои амбиции и желания. Я 13 лет провел в величайшем клубе мира, а теперь пришел в клуб, который в прошлом был тем, чем Реал является сегодня. Где-то он это утратил. Милан должен стремиться вернуться на этот уровень. Моя задача в этом сезоне – помочь всем, чем смогу, и получить удовольствие

Ранее также Лунин определился со своим будущим.

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