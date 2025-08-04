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Футбол

"Такое недопустимо": Леви объяснил увольнение Постекоглу

Австралиец провалил сезон, несмотря на трофей.
Вчера, 21:42       Автор: Андрей Безуглый
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Президент Тоттенхэма Дэниэл Леви объяснил увольнение Энджа Постекоглу.

Напомним, австралийский специалист был уволен после того, как выиграл Лигу Европы. Однако в АПЛ "шпоры" финишировали 17-ми.

Леви заявил, что решение было непростое, однако такие результаты в АПЛ недопустимы для такого клуба, как Тоттенхэм.

После победы в Лиге Европы – благодаря Энджу – мы почувствовали вкус успеха, но этого недостаточно. И никогда не было достаточно.

Эндж только что принес нам трофей, европейский трофей. Это очень значимо, это навсегда в нашей истории, а мы попросили его уйти.

Но мы не можем упускать из виду, что мы финишировали 17-ми в лиге, проиграли 22 матча в Премьер-лиге. Для Тоттенхэма быть в таком положении недопустимо.

Мы должны были убрать эмоции и использовать некоторые данные, чтобы объяснить, почему мы приняли такое решение. Никому не нравится говорить человеку, что он теряет работу. Но такова природа футбола. Мы здесь, чтобы побеждать.

Ранее также сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед может отправиться к бывшему тренеру.

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