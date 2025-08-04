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Футбол

Тен Хаг хотел бы забрать у Манчестер Юнайтед своего экс-подопечного

Расмус Хейлунд может снова поработать с нидерландцем.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

Главный тренер Байера Эрик тен Хаг хочет выкупить игрока Манчестер Юнайтед, пишет Caught Offside.

Издание утверждает, что нидерландец все еще верит в огромный потенциал Расмуса Хейлунда.

Тен Хаг хочет сделать датчанина основой своей атаки в Байере и помочь игроку полностью раскрыться.

Однако немецкому клубу придется выложить существенную сумму, так как манкунианцы намерены отбить часть затраченных на игрока средств.

К тому же за ситуацией с Хейлундом следят и другие европейские клубы, которые могут составить конкуренцию.

Ранее также сообщалось, что в Бундеслигу отправиться и ненужный Арсеналу игрок.

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