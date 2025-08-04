Тен Хаг хотел бы забрать у Манчестер Юнайтед своего экс-подопечного
Расмус Хейлунд может снова поработать с нидерландцем.
Главный тренер Байера Эрик тен Хаг хочет выкупить игрока Манчестер Юнайтед, пишет Caught Offside.
Издание утверждает, что нидерландец все еще верит в огромный потенциал Расмуса Хейлунда.
Тен Хаг хочет сделать датчанина основой своей атаки в Байере и помочь игроку полностью раскрыться.
Однако немецкому клубу придется выложить существенную сумму, так как манкунианцы намерены отбить часть затраченных на игрока средств.
К тому же за ситуацией с Хейлундом следят и другие европейские клубы, которые могут составить конкуренцию.
Ранее также сообщалось, что в Бундеслигу отправиться и ненужный Арсеналу игрок.
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