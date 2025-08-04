Арсенал готов расстаться с еще одним бесполезным игроком

Хавбек Арсенала Фабиу Виейра может окончательно покинуть клуб, пишет The Athletic.

Португалец интересен Штутгарту, который уже ведет переговоры с "канонирами". На текущий момент Виейра оценивается в 22 млн евро.

Арсенал же купил португальца за 35+5 млн евро, однако в команде игрок так и не закрепился.

Прошлый сезон Фабиу Виейра провел в аренде в Порту, где в 26 матчах отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также Манчестер Сити согласовал контракт со своим вице-капитаном.

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