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Футбол

Александрия усилилась полузащитником украинского гранда

Воспитанник Динамо перешел к подопечным Кирилла Нестеренка на полноценной основе.
Вчера, 21:58       Автор: Василий Медвидь
Давид Билый / fco.com.ua
Давид Билый / fco.com.ua

Александрия осуществила очередной трансфер в этом межсезонье.

«Городские» подписали воспитанника Динамо Давида Белого. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Талантливый полузащитник перешел к подопечным Кирилла Нестеренка на полноценной основе. Контракт подписан на 3 года.

Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Кривбасс усилился очередным легионером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

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