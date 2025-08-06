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Футбол

Cкандальный экс-игрок топ-клуба АПЛ сменит футбольное гражданство

Мейсон Гринвуд вернется на международную арену.
Сегодня, 08:59       Автор: Василий Медвидь
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Вингер французского Марселя Мейсон Гринвуд вернется к участию в футболе сборных.

Как сообщает BBC, футболист получил ямайский паспорт и вскоре станет доступен для участия в матчах за сборную Ямайки.

Гринвуд выступал за Англию, но ему было разрешено сменить футбольное гражданство.

Стоит отметить, что несколько лет назад Мейсон попал в скандал, поскольку его девушка обвиняла его в насилии. Позже они уладили эту ситуацию и Гарриет Робсон, возлюбленная футболиста, родила ему сына.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок МЮ планирует завершить карьеру в этом клубе.

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