Магуайр определился с клубом, где завершит карьеру
Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр останется в клубе, сообщает Daily Mail.
Манкунианцы отклонили несколько предложений от английских и итальянских клубов по своему экс-капитану.
Всем желающим сообщили, что 32-летний Магуайр продлит контракт с клубом и закончит в нем карьеру.
Представители игрока пока не подвтерждали эту информацию, однако считается, что Харри действительно хочет остаться в клубе, а МЮ готовит ему новый контракт.
Напомним, что Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед детом 2019 года за 87 млн евро. С тех пор защитник провел 246 матчей, отличившись 15 голами и 8 ассистами.
Ранее также сообщалось, что фанаты Манчестер Юнайтед готовят новую акцию протеста.
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