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Футбол

Магуайр определился с клубом, где завершит карьеру

32-летний защитник останется в Манчестер Юнайтед.
Вчера, 21:15       Автор: Андрей Безуглый
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр останется в клубе, сообщает Daily Mail.

Манкунианцы отклонили несколько предложений от английских и итальянских клубов по своему экс-капитану.

Всем желающим сообщили, что 32-летний Магуайр продлит контракт с клубом и закончит в нем карьеру.

Представители игрока пока не подвтерждали эту информацию, однако считается, что Харри действительно хочет остаться в клубе, а МЮ готовит ему новый контракт.

Напомним, что Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед детом 2019 года за 87 млн евро. С тех пор защитник провел 246 матчей, отличившись 15 голами и 8 ассистами.

Ранее также сообщалось, что фанаты Манчестер Юнайтед готовят новую акцию протеста.

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