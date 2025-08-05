Фанаты Манчестер Юнайтед решили начать протесты против нового владельца

Самая большая фанатская группировка Манчестер Юнайтед The 1958 будет протестовать против Джима Рэтклиффа.

В официальном объявлении сказано, что новый владелец во всем помогает Глейзерам, а значит продолжит разрушать клуб.

Фанаты готовят большую протестную акцию на 17 августа накануне матча с Арсеналом.

Джим Рэтклифф решил связаться с Глейзерами и, по нашему мнению, помогает им оставаться у руля. Поэтому 17 августа мы протестуем не только против Глейзеров, но теперь и против Джима Рэтклиффа – человека, которого многие, включая нас, когда-то считали возможным спасителем, маяком надежды, но который теперь оказался соучастником продолжающегося разрушения всего того, что делает наш клуб таким, какой он есть. Речь уже не только о владельцах; речь о спасении – спасении нашей идентичности, нашего сообщества и наших ценностей Джим Рэтклифф, ты выбрал свою сторону, и это не наша сторона. Теперь ты стоишь плечом к плечу с Глейзерами. Маска спала. Ты не спаситель. Ты словно красный дьявол в маскировке

Ранее также Манчестер Юнайтед все же сделал свое предложение по Шешко.

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